La grande Une Un mardi noir annoncé sur les routes de La Réunion

Plusieurs mobilisations sont prévues aujourd'hui à La Réunion. Des difficultés sont annoncées sur les routes de l'île. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 06:18

Les transporteurs entrent dans la danse



Les syndicats de transporteurs veulent marquer le coup ce mardi matin. Ils ont été reçus en fin de semaine dernière par la Région et par l'Etat mais n'ont pas obtenu les réponses demandées. Ils souhaitent une réévaluation du prix des carburants ou une détaxe partielle du carburant professionnel. Les travailleurs réclament aussi un assouplissement des conditions de versements de l'ASP (Agence de services et de paiement) et la ristourne de 8 centimes décidée par le Conseil régional.



Les transporteurs expliquent qu'ils ne souhaitent pas "bloquer" les routes pour l'instant . Ils affirment que l'évolution des négociations détermineront le type d'actions qu'ils mettront en place.

Réunion décisive pour les planteurs



Les syndicats d'agriculteurs et les industriels doivent se retrouver ce mardi matin pour un nouvel échange autour de la convention canne 2022-2027. Les planteurs sont remontés contre Tereos et déplorent ne pas être entendus, notamment au niveau de la "Canne Longue Machine". Ils réclament des garanties financières pour commencer la coupe de la canne.



Le préfet de La Réunion a orchestré les dernières négociations et a notamment permis à Albioma et les rhumiers de prendre part à la convention canne. Jacques Billant a demandé une meilleure répartition des bénéfices réalisés. L'Etat a déjà apporté un financement supplémentaire de 3 euros par tonne de cannes pour la bagasse.



Les planteurs espèrent aujourd'hui que Tereos acceptera de faire évoluer sa position lors de la nouvelle réunion en préfecture. L'industriel assure lui ne pas pouvoir agir sans un "filet de sécurité de l'Etat" pour faire face aux changements sur le marché du sucre dans les cinq prochaines années.



Des agriculteurs organisent un convoi de tracteurs de Saint-Joseph à Sain-Denis ce mardi matin