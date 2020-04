Un marché des producteurs organisé à Saint-Pierre ce samedi

Un nouveau marché des producteurs se tiendra le samedi 11 avril 2020, veille du dimanche de Pâques, à St-Pierre. Il se déroulera, comme lors des précédentes éditions, sur le parking en contrebas de l’hôtel de ville.



Dimanche 29 mars et 5 avril, 35 producteurs avaient fait le déplacement et vendu environ 35 tonnes de produits.



Selon la mairie, les retombés économiques ont été importantes pour les producteurs présents dans "une très bonne organisation" avec des "clients disciplinés".



"Nous continuons à soutenir l'activité économique de la filière agricole durant cette période et voulons remercier de leur collaboration les agents communaux volontaires mobilisés sur ces marchés pour leur professionnalisme et leur civisme", se félicite la mairie de St-Pierre.