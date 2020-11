Un marché des artistes indépendants organisé à l’Éperon

Une vingtaine d’artistes peintres et sculpteurs exposent leurs créations (peintures, sculptures, aquarelles, pastels, fusain, objets dérivés) dans une ambiance d’exposition et de ventre d’œuvres d’Art. Au programme des rencontres et des discussions avec les artistes, de la découverte des techniques et des démonstrations.



Le 8 novembre à 15h30, un tirage au sort permettra à un spectateur de remporter un tableau réalisé par les artistes exposants pendant le week-end.