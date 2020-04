Un marché de producteurs ce dimanche 5 avril à Saint-Pierre

Pour permettre l’écoulement de fruits et légumes, comme l’approvisionnement de la population sudiste en produits frais, un marché

de producteurs aura lieu ce dimanche 5 avril 2020 à Saint-Pierre.



Il se déroulera en centre-ville, sur le parking en contrebas de l’hôtel de ville entre 6h et 14h. Munissez-vous de vos dérogations de sortie dûment remplies pour vous y rendre.



Nous rappelons également qu’il est impératif de respecter les gestes barrières et de conserver une distance de sécurité d’au moins un mètre pour éviter la propagation du virus COVID 19.