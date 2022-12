Un marché de Noël au Village artisanal de L’Éperon

Les fêtes de fin d’années approchent ! Si vous êtes en panne d’inspiration, direction le Marché de Noël au Village artisanal de l’Éperon les 9, 10, 11 décembre prochains de 10h à 18h30. 180 exposants vous y attendent ! Au programme des animations et des spectacles pour enfants le dimanche à 16h45. Venez faire le plein de bonnes idées et assistez aux concerts le vendredi 9 décembre à 19h “Nou soulaz un peu” et le samedi 10 décembre à 19h “Mummy Watta”. Alon bat’ un karé !