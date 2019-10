Un marché artisanal et du terroir à Petite-France

Le secteur de Petite-France accueillait un marché artisanal et du terroir avec des produits locaux. La manifestation Parfum & Couleurs s’y tenait en effet ce dimanche 13 octobre 2019.



L’occasion pour les touristes et les habitants de passer un agréable moment. Au programme : des animations, de la musique et de la danse. Sans oublier l’organisation d’ateliers appréciés par le public présent (découverte des métiers lontan, de fabrication de papier et de la nature).



Retrouvez les photos prises lors de cet événement.