National Un magistrat parisien sanctionné pour ses tweets ciblant les Gilets jaunes et les "Khmers verts"

Charles Prats, vice-président du tribunal judiciaire de Paris, a été sanctionné pour des tweets où il s'en prenait aux "Khmers verts" et assimilait les Gilets jaunes à "la peste noire". Par JC Robert - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 14:53





Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) a décidé d'une mutation d'office pour ce magistrat qu'il a jugé coupable de manquement à ses devoirs et de port d'atteinte à l'image de la justice. Une information Ouest France

Des tweets "sans nuance" Les tweets de Charles Prats ont été considérés comme des messages "sans nuance" qui ont violé ses obligations de réserve, de prudence et de délicatesse. Selon le CSM, ces prises de position ont également pu faire naître un doute sur sa neutralité, alors même qu'il a été amené à statuer sur des procédures en lien avec les Gilets Jaunes.



Le CSM a également relevé des retards fréquents et des difficultés à joindre Charles Prats, source de stress pour les greffiers et fonctionnaires. Charles Prats, ancien membre de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude et membre du syndicat UNI à droite, a déjà exprimé des positions controversées sur les réseaux sociaux et dans des ouvrages, dénonçant l'ampleur supposée de la fraude sociale sur la foi de chiffres contestés par des parlementaires et des cellules de fact-checking.