Un magasin dionysien invente le concept du "sentiment de promotion"

Un supermarché fait une promotion exceptionnelle de 0.0 euro sur les céréales. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 2 Août 2022 à 11:31

A-t-on atteint le sommet de l’art du marketing en faisant croire aux clients qu’ils font une bonne affaire en leur vendant un produit au même prix ? À moins que les gérants du magasin viennent d’un multivers façon Marvel où l’inflation n’est pas aussi forte que dans notre monde ?



La probabilité que ce soit une erreur d’inattention tout au long de la chaîne reste la théorie la plus probable. Quoi qu’il en soit, un magasin de Saint-Denis propose une promotion de céréales exactement au même prix qu’avant la ristourne. Une étourderie qui a au moins le mérite de faire sourire, à défaut de nourrir.



Et comme le dit le Zinfonaute qui nous a partagé cette promotion folle : "à ce prix là, pourquoi s’en priver ?" Il ne reste plus que 5 jours pour en bénéficier.



