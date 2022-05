La grande Une Un magasin de jeux vidéo vend un pack "PS5 + bouteille d'huile" à La Réunion

Une enseigne de vente de jeux vidéo et de consoles connue pour ses coups de communication très remarqués propose une nouvelle offre inédite. Elle s'inspire des récentes ruées sur les bouteilles d'huile malgré l'absence d'une pénurie réelle à La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 4 Mai 2022 à 20:55





C'est une offre inédite qui fait beaucoup réagir les internautes de La Réunion, cette fois. La nouvelle console de Sony, la PS5 (qui elle, a vraiment connu une rupture de stock) est vendue dans un pack qui ne comprend pas un jeu très attendu, mais une bouteille d'huile très prisée. L'entreprise annonce tout de suite que les stocks sont limités ! Les bouteilles d'huile ont été au coeur d'une frénésie d'achats durant quelques semaines à La Réunion. Un début de rationnement préventif décidé par une enseigne a provoqué une ruée dans tous les supermarchés de l'île sur le précieux sésame.Le cours local de la bouteille d'huile a donc explosé et les rayons se sont retrouvés vides, non pas parce qu'il y avait pénurie, mais parce que les supermarchés n'avaient pas anticipé une ruée provoquée par la diffusion irresponsable d'informations erronées qui a créé la panique chez les Réunionnais.La preuve est un presque-retour à la normale, au bout de deux semaines :Les rayons des supermarchés sont régulièrement réalimentés. Le prix de la bouteille d'huile a fortement augmenté à La Réunion malgré l'absence de réelle pénurie. Les commentateurs de l'actualité locale - c'est-à-dire tous les Réunionnais qui ont un accès à Internet - multiplient les blagues, les memes, les sketchs sur le sujet. Les marques se sont emparés de la frénésie et l'intègrent à leur communication.C'est notamment le cas d'une enseigne incontournable pour les amoureux des jeux vidéo. L'entreprise basée à Sainte-Clotilde s'est faite remarquée sur les réseaux sociaux il y a déjà quelques années avec des vidéos promotionnelles qui mettent en scène son emblématique gérant.C'est une offre inédite qui fait beaucoup réagir les internautes de La Réunion, cette fois. La nouvelle console de Sony, la PS5 (qui elle, a vraiment connu une rupture de stock) est vendue dans un pack qui ne comprend pas un jeu très attendu, mais une bouteille d'huile très prisée. L'entreprise annonce tout de suite que les stocks sont limités !



