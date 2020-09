Faits-divers Un lycéen sauvagement agressé à Saint-André car contaminé au Covid...

Plus fort que le Covid, la bêtise humaine. Une sauvage agression a eu lieu la semaine dernière aux abords d'un lycée de Saint-André. Un adolescent a été visiblement pourchassé parce qu'il avait été contaminé au coronavirus... Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 12:59 | Lu 1361 fois

Jeudi dernier à Saint-André, un lycéen a été pris à partie pour une raison qui, si elle s'avère exacte, fait froid dans le dos. Le lycéen venait de remettre les pieds dans son lycée, le lycée Mahatma Gandhi, lorsque l'agression a eu lieu, en fin d'après-midi, selon Radio Freedom. Ses agresseurs auraient eu vent que cet élève avait été contaminé au Covid-19.



Deux semaines avant cette agression en effet, c'est la mère du lycéen qui, à cause d'un état fiévreux, consulte un médecin qui lui conseille d'effectuer un test au nouveau Coronavirus. Le test "matche" au Covid et impose dès lors que son mari et ses deux enfants effectuent à leur tour le test. Toute la famille passe alors le dépistage et les résultats reviennent positifs pour les trois membres de sa famille également.



Parmi eux donc, son fils lycéen à Mahatma Gandhi. Ce dernier effectue une quatorzaine comme le veut la procédure. Le jour de son retour dans son établissement scolaire, il présente son certificat médical attestant qu'il peut bien réintégrer l'école après s'être volontairement isolé pendant deux semaines. Mais l'information sur son état de santé a quand même fuité entretemps.



C'est donc à la sortie du lycée qu'il est tabassé par son bourreau, jusqu'à présenter des blessures sérieuses au visage : une double fracture à la mâchoire. Le lycéen réussira néanmoins à regagner son domicile seul avant d'être transféré vers le GHER de Saint-Benoît.



Mais le pire est à venir puisque, enceinte de neuf mois, la maman de ce lycéen a perdu son bébé quelques jours après lundi dernier. Même si son enfant est né à terme, le choc psychologique subi dans les derniers jours de la grossesse pourrait expliquer la perte de cet enfant.