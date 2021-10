Un lundi sous la pluie

Le bulletin du jour de Météo France :



Alizé d'Est faiblissant et devenant plus humide.



Les précipitations nocturnes qui ont affecté le Sud-Est de l'île, principalement la région du Baril, se poursuivent et s'étendent progressivement à l'Est d'une ligne "Sainte-Marie / Saint-Joseph" sous une couverture nuageuse qui se densifie au fil des heures par le Nord-Est. Les éclaircies sont plus fréquentes en direction de l'Ouest ce matin et la sensation de beau temps domine. Dès la mi-journée, la couverture nuageuse s'empare de l'intérieur de l'île dans son ensemble et les averses se déclenchent un peu partout dans les Hauts, mais aussi par débordements, du côté de la baie de la Possession. On observe quand même quelques éclaircies dans les cirques et un bel ensoleillement sur une bonne partie de la frange littorale.



Aux heures les plus chaudes de la journée, les températures atteignent 26 à 28°C sur le littoral, 23°C dans les cirques et 15°C au volcan ainsi qu'au Maïdo.



L'alizé s'essouffle sensiblement sur les côtes exposées du Nord et le long du sud sauvage et les brises s'installent dans l'Ouest.



La mer est peu agitée à agitée. La houle d'alizé s'amortit vers 1 mètre 50.