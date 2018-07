Un livre un transat

Une bibliothèque éphémère en pleine nature !

C’est simple, c’est gratuit !

Choisissez un livre et installez-vous dans un transat !

Un vrai moment d’évasion !



Des animations pour les enfants avec des auteurs, illustrateurs et conteurs de la Réunion.



- du 13 au 15 juillet 2018

Cap Méchant // Saint-Philippe



- du 17 au 19 juillet 2018

Plage à droite de l’hôtel Lux* // La Saline les Bains



- du 21 au 23 juillet 2018

Berges de la Rivière des Roches-Beauvallon // Saint-Benoît



Des animations pour les enfants avec des auteurs, des illustrateurs, des conteurs de la Réunion et des surprises.



HORAIRES :

Horaires des ateliers en semaine : de 9h / 11h et de 13h30 / 15h30

le week-end : de 10h / 12h et de 14h / 16h