Culture Un livre, un site : autour de l'écriture





Le plus populaire des auteurs américains est un écrivain, scénariste, réalisateur de talent ! Plusieurs dizaines de romans, de films tels que « Misery » « Carrie » « Shinning » « La ligne verte » « ça » pour ne citer qu’eux sont sortis de son imagination. Son fonds de commerce ? L’horreur, la violence, le fantastique, le racisme. Stephen King a su toucher des millions de lecteurs de part le monde par sa manière de s’infiltrer naturellement dans les plus profondeurs de nos peurs.



Mais, je dis bien mais, il a rédigé un essai magnifique sur… l’écriture. Ecriture : Mémoires d’un métier a été publié en 2001. Stephen King partage à travers 377 pages ses souvenirs d’enfance, des éléments intéressants autour de l’écriture et le rangement qui seraient intimement liés, ses tentatives pour devenir écrivain. Un long chapitre « boîte à outils » est consacré aux différents conseils qu’il donne pour réussir à développer la rédaction d’un récit, d’une histoire (pourquoi pas d’une lettre ???) : le style grammatical, le rythme d’un texte, lire beaucoup, écrire souvent… Et quand bien même vous n’envisagez pas de devenir auteur, il est facile à lire pour mieux connaître cet auteur populaire célébré…lors de la fête des… morts !



Des recommandations qu’il est nécessaire de lire si votre passion est dédiée à la chose écrite.



Sur la toile : il existe un site où des milliers de passionnés de l’écriture se retrouvent, il s’agit du site :



Forts de ces multiples recommandations, c’est sûr, vous pourrez participer sans crainte à la deuxième édition de notre concours de la correspondance.



PRINCIPE

Une lettre retrouvée près de sa dépouille sous des bougainvilliers. Il tenait dans une main une petite Vierge Noire. La lettre commence ainsi :

Je suis Mario. J’avais 13 ans. Je vivais heureux dans mon village là-bas. J’ai été capturé par des hommes méchants. Je suis arrivé à Bourbon au fond d’un navire qu’ils appellent négrier… J’entends des chiens aboyer, les chasseurs sont à ma recherche. Il faut que je vous raconte….

Informations et règlement :

