Culture Un livre, un auteur pays : Marie Claude Barbin





Pour cette première semaine, nous allons faire un voyage immobile dans la famille de Léa. Un récit effroyable et incroyable tant par le dysfonctionnement de la cellule familiale et les multiples tentations de Léa de ne pas « baisser les bras ».



Au fil des années et des mots, Léa va puiser bien au-delà de ses forces tous les mordants du monde pour devenir et être une "personne normale".



La thérapie par l’écriture lui a réussi excellemment puisqu’aujourd’hui son ouvrage reconstitue son parcours fait de combats, de défis et de mots noirs sur blanc. Léa s’est faite psychologue-clinicienne pour écouter, comprendre, aider

ces autres qui échouent sur les chemins de la violence, de la maltraitance et de viols.



Une belle référence en matière de documentation puisqu’à La Réunion, entre les tabous et les non-dits autour des sévices vécus par les plus fragiles, sont affaires courantes…. Donc banalisées par la conscience collective…



Marie Claude Barbin tient aussi



Léa dit qu’elle va bien de Marie Claude Barbin (Z4 Editions).

ISBN : 9782490595525

– Publié le 19 avril 2019

– 188 Pages

– Couverture souple

– Impression N & B

Gilette Aho Lu 170 fois







