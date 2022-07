A la Une . Un livre, un auteur : "D'amour et de basalte", de Lisiane Bernadette

Par Gilette Aho - Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 à 10:52





Le roman de cette ancienne enseignante met en scène Ronaldo, un enfant éleveur de tangues, un jardinier Angelo et une héritière, Marie, qui projette de cultiver … des champignons.



« J’avais envie d’écrire une histoire d’accueil de l’autre, de la place de l’étranger dans notre environnement local. Depuis que j’écris, j’ai constaté inconsciemment que mes histoires se déroulaient dans les lieux confinés, les tunnels, les grottes, les ilets. En cela, Alain Bertil m’a éclairé sur ces connaissances du volcan », souligne Lisiane Bernadette Thomas.



Comme son titre l’indique, « D’amour et de basalte » est une invitation à pénétrer dans l’Histoire de notre île. « Une histoire dans laquelle j’aime mettre en filigrane nos origines faites d’une diversité ethnique tout en mêlant nos blessures personnelles et collectives », poursuit l’auteur.



Lorsque la remarque est faite sur la qualité exceptionnelle de l’écriture, Lisiane Bernadette Thomas répond en toute humilité : « j’écris depuis plusieurs décennies. Au fil du temps, j’ai appris à la ciseler ». Une écriture documentée, instructive. « Parallèlement, j’ai envie que le lecteur s’interroge sur l’autonomie alimentaire. Un thème qui me tient à cœur puisqu’il est le sujet central du prochain livre que je rédige avec mon fils qui poursuit des études dans ce sens ».



« D’amour et de basalte » est son dixième roman. Parmi les précédents, un ouvrage a obtenu le Prix du Livre insulaire à Ouessant en 2019, il s’agit de « Jeanne il était une femme » qui a été parallèlement finaliste au Prix Athéna ainsi qu’au Grand Prix du Roman Métis en 2019. « J’ai retracé la vie de Jeanne Barret aux côtés d’un explorateur et naturaliste français : Philibert Commerson. Elle a vécu une vie extraordinaire de femme indépendante et comme je suis sensible à tout ce qui touche à la nature d’hier et d’aujourd’hui. J’ai rédigé un très beau portrait de femme », révèle Lisiane Bernadette Thomas.



A travers ses nombreux ouvrages publiés aux éditions « Livres sans frontières », une association caritative créée en 2002, des collectes de livres étaient réalisées et expédiées à Djibouti. « Depuis, l’association est devenue une maison d’édition à part entière », souligne-t-elle. Les droits de diffusion des ouvrages permettent de financer des opérations humanitaires.



De jolies histoires, une écriture aussi cristalline que l’eau de nos cascades, un geste humanitaire dans l’acte d’achat : ne ratez pas « D’amour et de basalte » !





D’amour et de basalte – Lisiane Bernadette Thomas

Editions

258 pages Une écriture d’un style limpide, un entretien enrichissant : voilà donc en conclusion la rencontre littéraire avec Lisiane Bernadette Thomas. Son ouvrage « D’amour et de basalte » fut conseillé par Alain Bertil, l’heureux gagnant de la cinquième édition du concours de la correspondance Le roman de cette ancienne enseignante met en scène Ronaldo, un enfant éleveur de tangues, un jardinier Angelo et une héritière, Marie, qui projette de cultiver … des champignons.« J’avais envie d’écrire une histoire d’accueil de l’autre, de la place de l’étranger dans notre environnement local. Depuis que j’écris, j’ai constaté inconsciemment que mes histoires se déroulaient dans les lieux confinés, les tunnels, les grottes, les ilets. En cela, Alain Bertil m’a éclairé sur ces connaissances du volcan », souligne Lisiane Bernadette Thomas.Comme son titre l’indique, « D’amour et de basalte » est une invitation à pénétrer dans l’Histoire de notre île. « Une histoire dans laquelle j’aime mettre en filigrane nos origines faites d’une diversité ethnique tout en mêlant nos blessures personnelles et collectives », poursuit l’auteur.Lorsque la remarque est faite sur la qualité exceptionnelle de l’écriture, Lisiane Bernadette Thomas répond en toute humilité : « j’écris depuis plusieurs décennies. Au fil du temps, j’ai appris à la ciseler ». Une écriture documentée, instructive. « Parallèlement, j’ai envie que le lecteur s’interroge sur l’autonomie alimentaire. Un thème qui me tient à cœur puisqu’il est le sujet central du prochain livre que je rédige avec mon fils qui poursuit des études dans ce sens ».« D’amour et de basalte » est son dixième roman. Parmi les précédents, un ouvrage a obtenu le Prix du Livre insulaire à Ouessant en 2019, il s’agit de « Jeanne il était une femme » qui a été parallèlement finaliste au Prix Athéna ainsi qu’au Grand Prix du Roman Métis en 2019. « J’ai retracé la vie de Jeanne Barret aux côtés d’un explorateur et naturaliste français : Philibert Commerson. Elle a vécu une vie extraordinaire de femme indépendante et comme je suis sensible à tout ce qui touche à la nature d’hier et d’aujourd’hui. J’ai rédigé un très beau portrait de femme », révèle Lisiane Bernadette Thomas.A travers ses nombreux ouvrages publiés aux éditions « Livres sans frontières », une association caritative créée en 2002, des collectes de livres étaient réalisées et expédiées à Djibouti. « Depuis, l’association est devenue une maison d’édition à part entière », souligne-t-elle. Les droits de diffusion des ouvrages permettent de financer des opérations humanitaires.De jolies histoires, une écriture aussi cristalline que l’eau de nos cascades, un geste humanitaire dans l’acte d’achat : ne ratez pas « D’amour et de basalte » !D’amour et de basalte – Lisiane Bernadette ThomasEditions Livres sans frontières 258 pages