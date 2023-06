A la Une . Un livre, un auteur : Ecrire pour dépasser les peurs qui nous limitent

Par Gillette Aho - Publié le Dimanche 25 Juin 2023 à 14:19





Il a consacré son dernier livre à l’écriture : « écrire pour dépasser les peurs qui nous limitent »



Noircir des pages blanches, avec nos pensées faites de certitudes, de réticences, de confidences, serait un acte lié à un désir d’être lu qui mènerait vers une guérison. Pour l’auteur, l’écriture donne un sens à la vie. Même face à nos peurs. Il met des mots sur nos doutes, notre manque de confiance (et de courage) à nos blocages.



D’abord il affirme que :

Tous les grands écrivains sans exception recommandent de lire le plus possible afin de garder son esprit vivant et toujours en pleine floraison. Soyons donc florissants et rappelons-nous que le mot "lecture" est étymologiquement lié au verbe "cueillir". On lira, donc, et beaucoup, mais sans obligation et sans crainte, un peu comme on jardine...



Par la suite, il nous offre quelques enseignements sages, perspicaces, éclairés pour que les mots passent de notre cerveau à la page blanche. Si pour lui, « écrire nous permet de nous connaître » il est nécessaire que l’acte devienne une priorité, voire une nécessité journalière afin de mener à bien un projet. Il nous affirme qu’il faut avancer face à l’inconnu. Avancer pour permettre à notre cerveau de nous accompagner jusqu’au bout du chemin.



Finis donc les excuses, les scrupules et autres paralysies prétextés. Il écrit :

« Un adulte est une personne capable de se donner des limites et de les respecter. On pourrait dire de manière plus directe, en paraphrasant Albert Camus : Un adulte, ça s'empêche ».



L’acte d’écrire nous fait sortir ce qui nous inquiète, nous dévaste, nous fragilise. Par conséquent écrire nous offre l’opportunité de mieux appréhender les choses de la vie, bref de mieux exister.



Au fil des pages, il est aisé de sourire et d’apercevoir la palette d’émotions traversée par les amateurs d’écriture. Un livre à se procurer pour mener à bien un projet intime, personnel voire public.



Et si vous avez la flemme de lire (chose surprenante !) je vous conseille d’écouter un excellent podcast concernant Eudes Séméria (voici le lien



Gillette Aho



Ecrire pour dépasser les peurs qui nous limitent – Eudes Séméria –

240 pages - Editions :Albin Michel D’après Eudes Séméria « écrire n’est pas un acte anodin ». Eudes Séméria est psychologue-clinicien, psychothérapeute. Il est aussi l’auteur de quelques ouvrages tels que « le harcèlement fusionnel, les ressorts de la dépendance affective » « les pensées qui font maigrir » et « les quatre peurs qui nous empêchent de vivre ».Il a consacré son dernier livre à l’écriture : « écrire pour dépasser les peurs qui nous limitent »Noircir des pages blanches, avec nos pensées faites de certitudes, de réticences, de confidences, serait un acte lié à un désir d’être lu qui mènerait vers une guérison. Pour l’auteur, l’écriture donne un sens à la vie. Même face à nos peurs. Il met des mots sur nos doutes, notre manque de confiance (et de courage) à nos blocages.D’abord il affirme que :Tous les grands écrivains sans exception recommandent de lire le plus possible afin de garder son esprit vivant et toujours en pleine floraison. Soyons donc florissants et rappelons-nous que le mot "lecture" est étymologiquement lié au verbe "cueillir". On lira, donc, et beaucoup, mais sans obligation et sans crainte, un peu comme on jardine...Par la suite, il nous offre quelques enseignements sages, perspicaces, éclairés pour que les mots passent de notre cerveau à la page blanche. Si pour lui, « écrire nous permet de nous connaître » il est nécessaire que l’acte devienne une priorité, voire une nécessité journalière afin de mener à bien un projet. Il nous affirme qu’il faut avancer face à l’inconnu. Avancer pour permettre à notre cerveau de nous accompagner jusqu’au bout du chemin.Finis donc les excuses, les scrupules et autres paralysies prétextés. Il écrit :« Un adulte est une personne capable de se donner des limites et de les respecter. On pourrait dire de manière plus directe, en paraphrasant Albert Camus : Un adulte, ça s'empêche ».L’acte d’écrire nous fait sortir ce qui nous inquiète, nous dévaste, nous fragilise. Par conséquent écrire nous offre l’opportunité de mieux appréhender les choses de la vie, bref de mieux exister.Au fil des pages, il est aisé de sourire et d’apercevoir la palette d’émotions traversée par les amateurs d’écriture. Un livre à se procurer pour mener à bien un projet intime, personnel voire public.Et si vous avez la flemme de lire (chose surprenante !) je vous conseille d’écouter un excellent podcast concernant Eudes Séméria (voici le lien #392 Eudes Séméria : Écrire pour grandir - Métamorphose, éveille ta conscience ! | Acast Gillette AhoEcrire pour dépasser les peurs qui nous limitent – Eudes Séméria –240 pages - Editions :Albin Michel