Un livre, un Auteur : On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime de Jacques Weber

Par Gilette Aho - Publié le Dimanche 11 Juin 2023 à 11:48

Il écrit « pour réparer le passé, pour payer ses dettes ». Voilà la réponse lancée à la question posée à Jacques Weber, auteur de sa biographie : « On ne dit jamais assez aux gens qu’on les aime ».



Si la vie a mal commencé pour lui (abusé par un prêtre), Jacques Weber revient sur les grandes étapes de son parcours riche de rencontres et de rôles inattendus.



Dans son ouvrage, Jacques Weber rend un hommage touchant à celles et ceux qu’il a croisés au cours de sa longue carrière : connus et inconnus du monde du cinéma, du théâtre et aussi de sa vie privée. Des souvenirs tendres, magnifiques qu’il a souhaité partager.



Dans un premier ouvrage « Paris-Beyrouth » paru aux éditions Le Cherche-Midi, Jacques Weber à la plume talentueuse publiait une expérience intime qu’il a vécue au Liban en 1984. Aux prises avec l’alcool, la cigarette, il avait perdu sa voix.



Dans ce nouveau livre, il se raconte. Il mène une introspection sur son métier de comédien, les mises en scène qu’il a

réalisées. Il se souvient de drôles d'anecdotes des coulisses, les rencontres avec Jeanne Moreau, Simone Signoret, Yves

Montand, la princesse Grâce de Monaco. Il avoue qu’il a été troublé par le regard envoûtant d’Isabelle Adjani.



Sa manière de raconter ses aventures cinématographiques et théâtrales est originale et on tourne les pages inlassablement.



Lorsque les agitations de sa vie se mêlent à des rôles au cinéma ou au théâtre, Jacques Weber nous laisse entrevoir sa

part intime ; la mort de son frère alors qu’il jouait pour la série « en thérapie » pour Arte et aussi celles des personnes qu’il a rencontrées : de la réalisatrice Emmanuelle Bercaud en passant par Marguerite Duras, Robert Hossein, Jacques

Villeret, Jean François Balmer ainsi que Francis Huster, Catherine Deneuve, Nathalie Baye, Maxime Le Forestier, sans

oublier le duo légendaire Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault.



Il nous parle de son chien et d’autres animaux qu’il admirait.



Sa femme Christine rencontrée en 1981 est présente en filigrane dans les pages de sa biographie. Nous découvrons

qu’elle est « au cœur du travail d’écriture du livre ».



Un livre qu’il est nécessaire de lire juste pour découvrir la tendresse envers son entourage familial. Tout en pudeur,

Jacques Weber se dévoile et nous dévoile sa gentillesse, ses magnifiques souvenirs. Il fait bon de traverser les souvenirs d’un acteur aussi talentueux, sensible et d’une humilité déroutante.



On ne dit jamais assez aux gens qu’on les aime

Jacques Weber

150 pages

Editions l’Obervatoire