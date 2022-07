Un livre, deux auteurs : Les enfants de la liberté

"J’avais 23 ans quand un matin, ma mère m’a téléphoné pour me proposer de les accompagner, mon père et elle, à Toulouse, pour assister à une cérémonie durant laquelle on allait décorer mon père. C’est à peu de choses près ainsi que j’ai appris qu’il avait été résistant". M. Lévy



Les enfants de la liberté est un roman graphique réalisé à partir du livre de Marc Levy. L’illustrateur est Alain Grand.



Le temps d’une insomnie et me voilà lancée dans la lecture de l’ouvrage historique conseillé par un proche. L’histoire est celle du père et de l’oncle de Marc Lévy. Ce dernier a écrit plusieurs romans devenus des « best-sellers », entre autres « et si c’était vrai ». Le romancier est adulé ou détesté. Pour les uns, il écrit des romans à succès. Pour d’autres, ses histoires seraient niaises.



Tout est relatif !



Quand Marc Levy raconte une tranche de vie de son père et de son oncle, il ne laisse pas indifférent. D’autant que ces deux hommes ont participé à l’histoire de la résistance à Toulouse. Capturés, torturés, emprisonnés et déportés par les Allemands, Claude le père de l’auteur et son frère Raymond alors jeunes adolescents vont subir le pire de la guerre.



Ils se sont enrôlés dans la brigade de Marcel Langer, un Toulousain alors résistant qui avait la particularité de recruter que des émigrés italiens, roumains, espagnols, portugais, hongrois pour lutter contre l’occupation nazie et les collabos français. Claude et Raymond, intrépides, innocents, sincères vont alors rentrer dans la vie d’adulte de la manière la plus violente et avec l’audace de leur jeunesse.



L’histoire est réelle. Et c’est aussi l’histoire du dernier convoi de la mort mené par un Allemand entêté, des soldats aux ordres, des prisonniers dépouillés et craintifs.



Alain Grand, l’illustrateur, s’est inspiré des véritables photos de la famille Lévy et des plans de la ville de Toulouse. Au plus près de la réalité, les deux auteurs nous dévoilent au fil des pages de l’album une histoire de tolérance, d’amitié à la portée de chaque adolescent d’aujourd’hui.



L’album se lit en une traite tant qu’il nous tarde d’arriver à la fin. C’est aussi une BD qui traite, sous la forme d’un documentaire, une période compliquée de la guerre mondiale. Une belle histoire de fraternité qui est à glisser entre les mains des jeunes collégiens d’ici et d’ailleurs. Car l’histoire des « enfants de la liberté » est une histoire universelle : celle de l’humanité.



Nombre de pages : 162

Auteur : Marc Lévy

Éditeur : Casterman