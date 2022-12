Politique Un livre blanc pour faciliter l'accès à la commande publique des entreprises réunionnaises

A l'occasion de la tenue de son comité plénier bi-annuel, le Haut Conseil pour la Commande Publique de La Réunion (HCCP) publie et présente son Livre Blanc sur "L'accessibilité numérique de la commande publique". Le HCCP entend renforcer son accompagnement auprès de l'ensemble des acteurs de l'écosystème en simplifiant l'accès à la commande publique, qui représentait en 2021 pas moins de 1,4 milliard d'euros par an, soit presque 10% du PIB réunionnais. Par NP - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 11:12

Avec son livre blanc publié aujourd'hui, le HCCP souhaite contribuer à rendre la commande publique plus lisible, plus visible et plus accessible pour les entreprises réunionnaises. Cette publication inédite a pour ambition de dresser un panorama des enjeux régionaux, des outils existants au niveau national et de proposer aux parties prenantes des pistes de solutions pour mieux comprendre, appréhender et bénéficier de l'investissement public. Outil de sensibilisation, ce livre blanc est à la disposition des donneurs d'ordre publics, des chambres consulaires et des syndicats professionnels afin d'être partagé avec l'ensemble de leurs communautés.



Selon Dominique Vienne, président du HCCP, "la dépense publique est loin d'être un dispositif technocratique, bien au contraire, elle est un acte structurant d'investissement public, créateur de valeurs, d'opportunités et d'emplois. (...) L'objectif est que l'acte d'achat demeure un acte local et que les entreprises réunionnaises, principalement les TPE/PME, puissent obtenir une part plus importante des marchés proposés par les collectivités et les services publics locaux".

Vers la création d'une plateforme unique et dématérialisée pour davantage de lisibilité ?



Le livre blanc fait état de plusieurs enjeux au niveau régional, sur lesquels tous les acteurs de la commande publique s'accordent : fort volume de marchés mais multiplicité des plateformes et des donneurs d'ordre générant une dispersion des informations.



Pour y répondre, le HCCP propose dans ce premier opus de mettre en place des leviers pour simplifier l'accès à la commande publique aux entreprises réunionnaises.



L'ouverture des données, leur organisation et leur centralisation sur une plateforme unique, point d'échanges et de diffusion des informations serait un premier pas au service du développement du territoire et de la compétitivité des entreprises, et ce en tenant compte de 3 phases clés identifiées par le HCCP, pour une meilleure lisibilité des marchés.



Tout d'abord, avec une meilleure programmation des besoins et des réponses. Cruciale dans le processus d'appel d'offres publics, cette phase améliore la transparence, l'équité et plus globalement la confiance, des notions essentielles pour garantir un climat d'affaires serein entre l'ensemble des acteurs.



Ensuite, une démocratisation et une facilité d'accès à la commande publique. Cette deuxième phase est décisive et comprend l'ensemble des contraintes réglementaires. Elle couvre trois grandes étapes: la publicité, la consultation et l'attribution.



Enfin, une évaluation des pratiques et des politiques publiques. L'enjeu de cette phase, qui suit l'attribution du marché public est capital, car il s'agit de rendre librement accessibles et consultables les données essentielles de la commande publique, préalablement collectées et pouvant être utilisées à des fins d'évaluation



Retrouvez la version numérique du livre blanc sur ce lien Livre Blanc HCCP ( Le livre blanc fait état de plusieurs enjeux au niveau régional, sur lesquels tous les acteurs de la commande publique s'accordent : fort volume de marchés mais multiplicité des plateformes et des donneurs d'ordre générant une dispersion des informations.Pour y répondre, le HCCP propose dans ce premier opus de mettre en place des leviers pour simplifier l'accès à la commande publique aux entreprises réunionnaises.L'ouverture des données, leur organisation et leur centralisation sur une plateforme unique, point d'échanges et de diffusion des informations serait un premier pas au service du développement du territoire et de la compétitivité des entreprises, et ce en tenant compte de 3 phases clés identifiées par le HCCP, pour une meilleure lisibilité des marchés.Tout d'abord, avec une meilleure programmation des besoins et des réponses. Cruciale dans le processus d'appel d'offres publics, cette phase améliore la transparence, l'équité et plus globalement la confiance, des notions essentielles pour garantir un climat d'affaires serein entre l'ensemble des acteurs.Ensuite, une démocratisation et une facilité d'accès à la commande publique. Cette deuxième phase est décisive et comprend l'ensemble des contraintes réglementaires. Elle couvre trois grandes étapes: la publicité, la consultation et l'attribution.Enfin, une évaluation des pratiques et des politiques publiques. L'enjeu de cette phase, qui suit l'attribution du marché public est capital, car il s'agit de rendre librement accessibles et consultables les données essentielles de la commande publique, préalablement collectées et pouvant être utilisées à des fins d'évaluationRetrouvez la version numérique du livre blanc sur ce lien Livre Blanc HCCP ( https://cutt.ly/livreblancHCCP