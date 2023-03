Un livre à lire "Reconquérir le sacré "... présenté sur Cnews

Ce n'est pas un livre qui vous propulse dans une religion mais vous oriente vers un comportement plutôt citoyen (qui respecte un bien commun)...

....l'importance du sacré dans la vie individuelle et collective ...Sonia Mabrouck..pas seulement le sacré religieux mais le sacré de lieux publics, d'une stèle, d'un monument,de gestes publics, le sacré conduit à la concorde, à l'unisson ...en clair l'importance du sacré dans la vie et pour une civilisation ce qui manque tant à l'Occident d'aujourd'hui...toi qui visites tant de lieux sacrés (respectés,protégés)où certains entrent parfois comme dans un super marché, ou un cinéma

....à lire

Le sacré d'un cimetière, d'un lieu de souvenirs ou de mémoires de personnes qui ont fait l'humanité ..etc...ou tout simplement qui nous ont précédés.

Le sacré dans une fonction d'autorité , ce qui manque à notre Président ...qui confond parfois gestes publics et privés.

Le sacré d'un lieu public ou de prestige ...

Ce n'est pas respecter le sacré du Palais présidentiel ou de l'Elysée que de recevoir des "folles blacks" pour la fête de la musique ou de les voir pisser sur le perron !

Mais le risque pris, on peut dire que ce sont les invités qui sont déméritants.

Ndlr

Le sacré est ce qui réunit un peuple, une nation, une civilisation .

C'est tellement nécessaire en un temps où tout le monde se méfie de tout le monde, des partis, de la politique et même de son voisin..

Tout désacraliser conduit à une déstructuration de l'individu.

C'est l'empathie que l'on donne à une fonction,à une charge publique , à un lieu ...ça devrait être inné plutôt que de relever de l'éducation

Rien d'étonnant que l'on ne le retrouve pratiquement que dans des sociétés traditionnelles ...Madagascar est un bon exemple sur ce sujet.

Le sacré a encore sa place.

Encore que l'occidentalisation laissée par la colonisation fait craindre le pire.

Les interdits volent en éclats!

Ce n'est pas forcément bon signe.



Hors sujet mais quand même :[["A méditer aussi, si le cœur vous en dit : "Ce que la colonisation a pris en violant les droits de l'homme en Afrique, l'ingérence le réitère en y promouvant ces droits à l'envers". Jacqueline Nkoyok, sociologue,"]] professeur d'université à Douala au Cameroun.

(Cité par Omarie sur Zinfo 974.)

On peut comprendre pourquoi les gasys se montrent parfois farouches face à des vazahas ...

Nous devrions l'être un peu également parfois, en toute intelligence.