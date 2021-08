A la Une . Un livre à la mémoire de Joséphine Baker qui entrera bientôt au Panthéon

Par Gilette Aho - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 15:57





Tout d’abord un livre consacré à Joséphine Baker - « Les mémoires de Joséphine Baker » de Marcel Sauvage - dont la dépouille rentrera au Panthéon en novembre prochain. Une femme dont le destin force l’admiration. Née dans une misère inaudible, deux mariages avant l’âge de seize ans dans une société raciste et Paris lui ouvre les portes de ses music-halls à dix-neuf ans ! Elle ne sera pas que danseuse ! Joséphine Baker s’est fortement impliquée par son engagement dans les services renseignement lors de la seconde guerre mondiale tout en adoptant et éduquant douze enfants. Elle participera à la marche menée par Martin Luther King tout en étant l’ambassadrice de la mode française.

« Une combattante de tous les instants », souligne Emmanuel Macron qui a entériné le choix de la faire entrer au Panthéon, lieu qui honore les grands personnages de notre époque tels que Voltaire, Victor Hugo, Simon Veil ou Marie Curie.



"Les mémoires de Joséphine Baker" de Marcel Sauvage - Editions Dilecta - 304 pages.



« Apprendre du passé n’est pas changer le présent. Le citoyen est d’abord « façonné » par son éducation familiale puis par les circuits sociétaux qu’il connait et pratique : l’école, les musées, les lieux officiels » confie une lectrice de ce second ouvrage « A quoi servent les politiques de mémoire » de Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc.

Les deux auteures sociologies et politistes au CNRS se sont intéressées aux rapports entre mémoire et politiques dans les démocraties occidentales et dans les pays récemment sortis d’un conflit politique. L’ouvrage est facile à lire. « Optimiste et pragmatique », poursuit la lectrice. « Il permet de découvrir l’amélioration et l’efficacité des politiques de mémoire ainsi qu’une riche bibliographie d’une vingtaine de pages ».



"A quoi servent les devoirs de mémoires" - Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc - Editions Les presses de Sciences Po - 184 pages.



