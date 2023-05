Un livre : Un crime sans importance Un auteur : Irène Frain

Dans « un crime sans importance », Irène Frain nous raconte les rouages de la machine policière et judiciaire face au meurtre de sa sœur. Elle le dit dans les premières pages : « j’ai entrepris d’écrire ce livre quatorze mois après le meurtre, quand le silence m’est devenu insupportable ».



Un récit dans lequel elle revient sur l’histoire de sa famille : ses parents, sa fratrie ainsi que sa descendance. Elle constate qu’un deuil, aussi éprouvant que celui de sa sœur ainée à laquelle elle était très attachée, ne resserre pas les liens familiaux.



Ce n’est pas un constat pathos. Encore moins une semonce contre les services administratifs. Juste une voix qui murmure aux lecteurs les étapes d’un deuil. Comprendre pour accepter.



Comprendre pourquoi et comment l’assassinat d’une vieille dame (Denise sa sœur ainée) puisse rester impuni après bon nombre de meurtres de même profil dans le quartier.



Comprendre l’indifférence de la société, des uns et des autres face à la mort violente, atroce d’une femme. Le

plus souvent, les meurtres de « retraitées », selon l'expression consacrée, ne passionnent ni les foules ni les média, sauf quand le sexe et l'argent viennent pimenter l'affaire. Une mort qui n’a de cesse de la tourmenter. Face au silence, à l’attente, à sa colère, son espoir, elle se jette dans l’écriture.



Avant d’entamer l’écriture de son livre, Irène Frain a rempli une dizaine de carnets de notes, des idées, des pensées, des dates, des remarques, des précisions sociologiques extraites des journaux, des échanges imaginaires avec la justice. Résultat, ces carnets donnent du crédit et une dimension différente à son ouvrage. Récit autobiographique ? peut-être… Chronique judiciaire ? Non !



« Ce samedi-là, il a fait beau » et c'est ce samedi-là qu'un inconnu entre dans le pavillon et la vie tranquille d'une septuagénaire qu'il roue de coups et laisse pour morte. Sur la table, des fleurs de lavande éparses pour les sachets que la vieille dame était en train de confectionner lorsque surgit la violence.



Découverte par son fils et transportée à l'hôpital, elle décèdera de ses blessures six semaines plus tard.



Au fil des pages, Irène Frain ouvre et ferme les portes sur la vie de cette sœur malade qui avait coupé les ponts avec le reste de la famille. Sur la police qui mène l’enquête au ralenti. Sur la justice impuissante et lente. Sur les enfants de sa sœur et surtout sur les souvenirs de sa sœur ainée qu’elle aimait tant.



Ce livre « un crime sans importance » est surtout un hommage bouleversant, poignant, au temps passé dans sa famille auprès de sa sœur. Une manière de traverser un deuil douloureux.



Un crime sans importance – Irène Frain

256 pages – Editions du Seuil.