Un livre : "Si tu savais, c’est merveilleux" Un auteur : Marie Christine Barrault

Le titre du troisième ouvrage de Marie Christine Barrault « si tu savais, c’est merveilleux » est la dernière phrase murmurée par sa grand-mère paternelle juste avant de quitter ce monde.



D’ailleurs, au fil des chapitres de la biographie de la comédienne, la mort est omniprésente. Celle de ses proches : parents, grands-parents, oncle, beau-père et aussi celle de son premier mari Daniel Toscan Du Plantier et Roger Vadim son dernier mari.



Marie Christine Barrault, nommée aux Oscars en 1975, écrit sur la couverture de son ouvrage : « Les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants ». Un mantra auquel elle n’aura de cesse de s'accrocher au fil des décès relevés au cours de son existence.



La voilà à 79 ans nous offrant les leçons de sagesse retenues. Son regard sur la vie : ses différents rôles au théâtre comme au cinéma, sa vocation, l’amour et la sexualité, l’énergie de sa silhouette ainsi que la maternité, la vieillesse… Elle écrit à ce propos : « ce petit lutin que je retrouve campé sur mon épaule tous les matins ».



Plus loin elle affirme que : La vieillesse est ce mur qui, inexorablement, monte de plus en plus haut, mur contre lequel je décide de prendre mon élan pour me lancer chaque matin dans la vie. Et chaque matin, je me déplie en me concentrant non pas sur ce qui n'est plus, mais sur ce qui va bien et qui va m'offrir du cent pour cent dans les douze ou quinze heures qui viennent.



Elle raconte aussi comment quelques railleries de son entourage familial (son oncle Jean Louis Barrault et sa tante par alliance Madeleine Renaud) ainsi que ses lectures (Rilke, Claudel) ont tourmenté et vivifié sa confiance en elle. Elle poursuit un dialogue incessant avec ses défunts qui ont jalonné son existence, reconnait ses torts quelquefois. Au fil des phrases, il est aisé de deviner combien elle grandit de ses disparitions. L’heure est à la réconciliation.



Marie Christine Barrault révèle que sa foi chrétienne rayonne au cours de ses échanges, dans la prise de décision de ses cinquante années de carrière.



Elle a fait sienne la phrase de Marie Curie (personnage qu’elle a interprété pour le cinéma) : « il ne faut pas dépendre des événements ». Elle a raison et insiste : « Ne jamais cesser de dire oui à la vie ».



Une écriture optimiste, pétillante, joyeuse aussi claire que les yeux de l’auteur. Une lecture agréable. Un livre plein de joie.





Si tu savais, c’est merveilleux

Marie Christine Barrault

Editions Stock

250 pages