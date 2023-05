A la Une .. Un livre : Nos pères, nos frères, nos amis : dans la tête des hommes violents. Un auteur : Mathieu Palain

Par Gilette Aho - Publié le Dimanche 14 Mai 2023 à 12:48





Tous les pays du monde cherchent des solutions et d’autres veulent comprendre ce phénomène qui touche les femmes (victimes) et les hommes (bourreaux). Les réponses sont diverses et variées : problèmes économiques, de classes sociales, d’éducation et même la religion s’en mêle… Mathieu Palain, reconnu aujourd’hui comme « un surdoué de la littérature du réel », s’est consacré à ce thème dans un premier temps à travers une série radiophonique publiée par France Culture (lien ci-dessous).



Victimes et bourreaux, chacun a la parole. Tous les milieux sociaux sont représentés : classe populaire, moyenne et supérieure. Dans le huis clos du tribunal, le déroulement des entretiens reste le même : d’abord l’homme se dit innocent ou victime d’une erreur judiciaire.



Le processus de la compréhension prendrait du temps. Dans l’ouvrage, les interrogations de l’auteur se mêlent aux réflexions des condamnés à participer à un groupe de paroles pendant six mois. Six mois est le temps du discernement. S’interroger, chercher, parler, écouter pour comprendre comment et pourquoi ils sont passés à la violence. Ils prospectent les mécanismes de leurs pensées, de leurs paroles avant de faire face au processus de la domination masculine.



Pour la plupart d’entre eux, « être un homme serait d’être dans le contrôle ». Seuls quelques-uns reconnaissent « avoir battu ma femme ».



Les réflexions de certains soignants et accompagnateurs viennent étayer les paroles des bourreaux et des victimes et

même celles de la mère et de l’auteur : sa mère a été agressée par le père d’une petite-fille qu’elle gardait alors qu’elle était adolescente.



Mathieu Palain reconnait lui-même qu’il a obligé à dix-huit ans la fille dont il était amoureux à l’embrasser. Quant aux spécialistes : psys et médecins s’appuient sur les traumatismes liés à l’enfance.



L’essai sous-titré « dans la tête des hommes violents » suit différentes pistes afin de trouver une solution. Résultat : une

problématique sans solution ou plutôt un problème de société où chacun porte une part de responsabilité. Si le mouvement « Me-too » est venu libérer la parole des femmes, il a pour conséquence d’enfoncer les hommes dans le déni.



Une enquête qui revient sur l’égalité des droits avec les femmes : entre le choix des tenues vestimentaires, les tâches

ménagères, le rythme des relations sexuelles, à ce niveau-là les hommes ne semblent pas encore vouloir « partager leurs droits ».



Des émotions et des paroles puissantes. Un ouvrage à inscrire à chaque rentrée des classes à tous les niveaux ! Puisque la violence est une affaire d’éducation…. Nationale ?



Nos pères, nos frères, nos amis :

Dans la tête des hommes violents

Mathieu Palain

