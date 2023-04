Un livre : "Lorsque j’étais quelqu’un d’autre" Un auteur : Stéphane Allix

Auteur d’une quinzaine d’ouvrages, Stéphane Allix était grand reporter pour différents magazines français avant

de se lancer dans le domaine de l’extra-terrestre, l’inexploré. Parallèlement, il est producteur-journaliste de

l’émission diffusée sur M6 : « enquêtes extraordinaires ».



Son ouvrage « lorsque j’étais quelqu’un d’autre » est rédigé comme un grand reportage. Cette fois, il mène l’enquête sur un personnage qui lui semble être lui dans une vie antérieure.



Un personnage qui lui est apparu alors qu’il s’était retiré du monde pour… mieux se ressourcer, se retrouver à

travers des exercices physiques issus d’une pratique chamanisme.



A la vision d’Alexander Hermann (le personnage), Stéphane Allix est obsédé par ce soldat allemand. Il se met à la recherche de l’homme qui occupe ses pensées jour et nuit.



La longue investigation débute au Pérou, passe par la France, les Etats-Unis, la Russie et l’Allemagne.



Tel un papillon sur son épaule, il est aisé de le suivre au fil des étapes puisque son écriture est fluide mais d’une intensité extrême. Nous l’accompagnons tout au long de ses déplacements, ses recherches. Ses rencontres et ses interviews sont programmées et transcrites de facto avec des médiums, des astrologues, des historiens.



Au-delà du thème (un peu ?) surnaturel de l’occultisme, Stéphane Allix nous entraîne dans une instruction passionnante, difficile à dénouer. Grâce à son expérience en journalisme, il retrouve les traces d’Alexander Hermann au cours de la Seconde Guerre mondiale. La charge émotionnelle de l’auteur va tour à tour prendre le dessus de ce récit entre deux mondes, deux vies. Une histoire personnelle, puissante, liée à l’Histoire bouleversante de l’Allemagne.



Une partie de lui est dans l'au-delà, une autre en moi.



La façon dont nous concevons la réincarnation me semble de plus en plus erronée au fur et à mesure que je découvre la complexité de cette relation entre Alexander et moi. Cette idée qu'une entité individuelle passe de corps en corps postule l'existence d'une âme immuable. Pourtant, à travers mon expérience, c'est la notion d'individu même qui s'effrite.



Le dossier militaire, la famille et les descendants d’Alexander Hermann, son adresse, tout y passe. Des chapitres bien structurés, des phrases subtiles, des coïncidences troublantes, une histoire bien au-delà du réel. A chacun d’en tirer ses conclusions sur la croyance en la réincarnation, du partage de ce voyage extraordinaire de l’auteur. L’expérience, l’écriture de l’enquête, a changé sa vie (dixit Stéphane Allix).



Lorsque j’étais quelqu’un d’autre – Stéphane Allix

528 pages – Livre de poche.