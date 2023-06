A la Une . Un livre Un auteur : La princesse insoumise de Jean-Noël Liaut

Par Gilette Aho - Publié le Dimanche 4 Juin 2023 à 10:17



Rajasthan. Elle s’appelle Gayatri Devi. A l’âge de 12 ans, elle s’éprend de celui qui restera son unique amour, Sawai Man

Singh II. Elle patientera quelques années avant de devenir… sa troisième épouse.



Elevée en Angleterre, elle ne supporte pas la vie au Palais de son prince : les eunuques, les domestiques, les interdits, bref la vie dans sa cage dorée l’étouffe alors Gayatri va devoir ruser afin de s’émanciper lentement mais sûrement des carcans de son existence royale : "A qui me demande si j'ai des regrets ou des rêves non réalisés, je ne peux que répondre que je suis absolument satisfaite de la manière dont ma vie s'est déroulée, que je n'ai aucun regret et aucune œuvre à parachever".



Cette déclaration illustre parfaitement son indépendance. De ses souvenirs d’enfance, de son amour pour le prince, de ses prises de position dans une société patriarcale dans les années 1940, nous suivons l’existence de Gayatri tel un papillon posé sur son épaule.



L’ouvrage se compose de plus de 300 pages étayées par quelques photos d’une belle femme émergeant de l’Inde ancestrale. Documents et témoignages nous racontent deux faits marquants de son incarnation. Ils la maintiendront dans l’histoire de ce pays complexe et mystérieux : Gayatri Devi crée tout d’abord une école pour les jeunes filles. Du fait de son éducation à l’occidentale, la princesse a vite réalisé, à l’âge de 22 ans, qu’il était nécessaire que les jeunes filles puissent se rendre à l’école, s’affranchir de la pratique du purdah (burqâ : vêtement qui isole les femmes des hommes).



Impliquée dans la vie publique, elle se lance dans une carrière politique. Ses adversaires ne sont pas moins l’une des figures de proue du nationalisme indien, Nehru et sa fille Indira Ghandi. Cette dernière finira par la faire emprisonner.



Du palais somptueux aux 165 jours passés dans les geôles de Jaipur, la princesse Gayatri n’aura de cesse de garder la tête haute. Elle poursuivra ses activités bienfaisantes envers les plus faibles, les femmes, les enfants et aussi les animaux.



Ce livre se lit comme un roman d’aventure mais il s’agit là d’une histoire vraie. Celle d’une princesse qui, au lieu de regarder la vie du balcon de son palais, a brisé les barreaux de sa cage dorée. D’ailleurs, Gayatri Devi avait elle-même racontée sa vie dans un ouvrage : « une princesse se souvient ». Deux ouvrages pour découvrir l’Inde d’avant et la vie des femmes dans différents univers.



La princesse insoumise

Jean-Noël Liaut

Allary Editions. 380 pages



