Un lieu consacré à la parentalité

Lundi 9h30-11h30

Mercredi 9h00-12h00

Jeudi 14h30-17h00

Vendredi 9h30-11h30

Géré par la SPL Ti Baba depuis le mois de janvier 2018, le Lieu d’Accueil Enfants-parents Itinérant L.A.E.P.I. propose aux familles de la commune de Saint-Paul un accueil de proximité au coeur même des quartiers.Anonyme, libre et gratuit, le L.A.E.P.I. propose un espace de jeux, d’échanges, d’écoute et de partage, ouvert aux enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.Deux accueillantes proposent plusieurs espaces aménagés pour les jeunes marmailles : jeux symboliques, coin bébé, coin bébé, coin transvasement, coin activités, parcours psychomoteur…Quant aux parents, ils disposent eux d’un espace thé-café où ils peuvent se détendre, échanger et même partager un petit goûter avec leur(s) enfant(s) en toute autonomie.La fréquentation est basée sur le principe du volontariat, de l’anonymat et de la confidentialité. Ce lieu s’adresse aux enfants de la naissance jusqu’à 6 ans et à leurs parents (ou à un adulte référent tel que les grands-parents, oncles, nounous…).A noter toutefois, que le L.A.E.P.I. n’est pas un mode de garde, l’adulte reste durant toute la durée de l’accueil et a l’entière responsabilité de l’enfant qu’il accompagne.Bois de Nèfles (C.A.S.E. Joseph Grosset)Saint-Gilles-Les-Hauts (C.A.S.E. Chemin Fond Maunier)Etang Saint-Paul (C.A.S.E. Jimmy Dessamb)Saint-Gilles-Les-Hauts (C.A.S.E. Chemin Fond Maunier)Fixe : 02 62 34 48 47 / Portable : 06 92 69 74 37Mail : ram.laepi@spltibaba.re Sites Internet :