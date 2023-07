A la Une . Un lac canadien fait basculer le monde dans l’anthropocène

Le lac Crawford (province de l’Ontario), non loin de Toronto, a été choisi par des scientifiques comme point de référence mondial pour le début de l’ère géologique de l’anthropocène ( “l’ère des Hommes”), lors du Congrès International de Stratigraphie, tenu à Lille. Par La rédaction - Publié le Lundi 17 Juillet 2023 à 06:32

Avons-nous déjà quitté l’ère de l’holocène, débutée il y a 12.000 ans, pour rentrer pleinement dans l’anthropocène ? C’est ce que soutiennent des scientifiques du monde entier réunis lors du Congrès International de Stratigraphie, à Lille le 11 juillet dernier.



Chaque grande période de la Terre a ses sites de référence, même si la frontière entre deux périodes peut être visible dans les strates géologiques tout autour du globe. Ici, les eaux du lac Crawford sont particulièrement calmes, et les dépôts sédiments peuvent être aisément étudiés.



Ainsi, les scientifiques observent une cassure nette entre les 15 premiers centimètres et des dépôts plus anciens. Cela permet de dater le changement au début du XIXe siècle, date du début de l’ère industrielle. Des traceurs secondaires permettent également de confirmer cette cassure. Les radiations, liées aux essais nucléaires dans les années 60 confirment que la Terre a enregistré des changements massifs depuis deux siècles.



Si le débat scientifique persiste autour de la notion d’anthropocène, les chercheurs à l’origine de cette proposition ont bon espoir de voir ce point reconnu d’ici quelques années.