Un journal télévisé présenté par les marmay du CCEJ

Ce JT créé par une dizaine d’enfants âgée de 10 à 12 ans du CCEJ contient plusieurs reportages réalisés grâce à l’aide d’un prestataire vidéo. Des sujets conçus sur le thème de la protection et de la propreté des plages du littoral Saint-Paulois.

Les reporters interrogeaient des élu·es du Conseil municipal, des associations de pêche, des agents sauveteurs et le grand public directement lors des tournages.

Un JT prochainement diffusé dans les écoles du territoire Saint-Paulois et sur les écrans via le site, la page Facebook et le compte Instagram de la Ville de Saint-Paul. Ce travail d’intérêt public vise à sensibiliser la population à la nécessité de préserver le lagon et l’environnement.

Saint-Paul, Ville responsable et citoyenne, place la préservation de ses plages au centre de son action. La commune vient de recevoir pour la 21ème année consécutive le Pavillon bleu pour plusieurs de ses plages.