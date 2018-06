"Un jour avec" : Un ancien consommateur de chimique témoigne

Un ancien consommateur de chimique a décidé de témoigner à visage découvert des ravages de la substance. Cette drogue de type canabinoïde aux effets dévastateurs est entre 20 et 200 fois plus puissante que le zamal. Nadine, 32 ans, père de famille, a raconté à La 1ère pour "Un jour avec" sa descente aux enfers. L’émission sera diffusée ce soir durant le journal télévisé, indique le Quotidien.L’équipe a suivi le Dionysien dans son quartier à Ste-Clotilde où il apparait assez aisé de se procurer la drogue. Le reportage nous amène également dans sa famille et à l’hôpital où il est suivi par le docteur David Mété, chef du service addictologie au CHU.