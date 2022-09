A la Une . Un joueur réunionnais remporte 500.000 euros à un jeu de grattage

​Un Petit-Ilois a remporté le 20 septembre 500.000 euros au jeu Illiko, un jeu de grattage proposé par la Française des Jeux. Par LG - Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 à 14:17

La chance a frappé à la porte d’un Réunionnais, une nouvelle fois. Le département ne fait pas mentir les statistiques qui le placent parmi les départements les plus accro' de France.

Le chanceux, qui a joué chez un buraliste de Petite-Ile, La Case LOF, a récupéré son chèque à la FDJ et il en a profité pour dévoiler l'un des projets qu’il pourra s’offrir grâce à cette cagnotte tombée du ciel.



Ce gain va lui permettre d'emmener sa petite famille en voyage aux Seychelles. "C'est un rêve que nous avions depuis toujours", a précisé ce veinard qui souhaite lever le pied professionnellement et profiter de la vie, indique la Française des Jeux en remettant le chèque à 6 chiffres ce vendredi 23 septembre.



Il appelle illico presto sa compagne



En découvrant sur son ticket X20 acheté quelques minutes plus tôt le gain maximum de 500.000 euros, le réflexe de ce joueur a été de décrocher son téléphone pour appeler sa compagne.



"j'ai ressenti une joie immense et souhaitais la partager immédiatement avec ma moitié", a-t-il raconté, heureux.