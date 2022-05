Rubrique sponsorisée Un job dating pour la découverte du métier “Agent d’accueil en médiathèque”

Le 27 avril dernier, un job dating “lecture publique” a été organisé de 9h à 12h à la bibliothèque de Plateau Caillou, en partenariat avec l’agence de Pôle Emploi de Savanna. Près d’une trentaine de personnes se sont mobilisées pour assister à l’opération #TOM “Découverte du métier Agent d’accueil en médiathèque”. Une opération inédite réalisée en partenariat avec la direction de la Lecture publique de la Ville de Saint-Paul, terre apprenante et innovante. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 14:49

Cette opération, première du genre dans la Commune, constituait le point de départ d’une démarche collaborative originale initiée entre l’antenne Pôle Emploi Savannah/Éperon et la direction de la Lecture Publique de la Ville de Saint-Paul. Cette matinée a pour objectif la mise en place d’un parcours qualifiant pour former des candidats potentiels aux emplois qui seront à pourvoir pour les futures médiathèques de Plateau Caillou et La Saline.



Cette phase de démarrage a permis en particulier de présenter la médiathèque et son fonctionnement, de détailler le profil de chargé d’accueil en médiathèque et les pré-requis/compétences/savoir-faire associés, et de proposer aux participants des mises en situation au travers d’ateliers ludiques, chaque séquence étant ponctuée d’une séance de questions/réponses. Elle aura également permis aux organisateurs d’effectuer un premier repérage parmi les candidats présents et de déceler et identifier les profils les plus susceptibles de correspondre aux besoins de la Lecture Publique.



A l’issue de cette demi journée, les candidats ayant manifesté un véritable intérêt pour ce métier et souhaitant réellement s’engager dans ce parcours de formation pour toute sa durée ont été invités à affirmer leur choix en déposant leur CV auprès de la représentante de Pôle Emploi.



La phase suivante, organisée par Pôle Emploi, se déroulera de la manière suivante :

1- Évènement #TOM Découverte des métiers agents d’accueil de la médiathèque

2- Pré-entretiens pour vérifier l’intérêt au poste des candidats intéressés lors de l’atelier

3- Immersion 3 à 5 jours au sein des structures pour mise en situation de travail et faciliter une projection plus claire sur le métier

4- Entretiens de finalisation – pour arrêter la liste définitive des candidats retenus (avec sélection de 12 à 15 candidats)

5- Démarrage de la formation

6- Prise de poste.