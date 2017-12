Faits-divers Un jeune trio réalise 49 vols et tentatives de vols en deux mois

Ils n’ont pas chômé ces jeunes… Du beau travail a été réalisé entre novembre 2016 et janvier 2017 dans plusieurs communes de l’ouest l’île : 49 vols et tentatives de vols. Deux hommes de 21 ans et une jeune femme de 20 ans parcouraient les communes, de l’Éperon au Port en passant par Saint-Gilles et Saint-Paul à bord de leur Golf. Ils volaient le plus souvent dans des voitures mais également dans des habitations.



Deux témoins à l’Éperon et à Boucan Canot ont suffi pour identifier le véhicule, qui a été contrôlé à l’Hermitage alors que la jeune femme était au volant. Les deux hommes sont placés en détention provisoire. Elle, en contrôle judiciaire.



Devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce vendredi afin qu’il décide de leur maintien ou non en détention et contrôle judiciaire, il seront jugés le 1er février.



En attendant, retour en prison et maintien sous contrôle judiciaire.

Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com





