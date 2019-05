La grande Une Un jeune saint-pierrois dans un état de mort cérébrale à cause du tabac chimique

Celui que l'on surnomme "Doungo" est connu depuis son plus jeune âge dans tout le quartier de la cité Caumont, à la Ravine-Blanche, à Saint-Pierre. Le jeune homme est considéré comme "un bon garçon" bien qu'il ait quelque peu sombré dans l'alcool.



Ce vendredi, sa vie a basculé, comme le dévoile le Quotidien. Vers 11 heures, en bas de la cité, le jeune homme est rejoint par un autre dalon. Ils auraient tous les deux inhalé du tabac chimique... et fait un malaise dans la foulée.



Les pompiers sont appelés en urgence par des témoins et transfèrent les deux hommes au CHU de Saint-Pierre. Le dalon en question n'a pas été très touché et a pu sortir de l'hôpital. Il a directement été placé en garde à vue, puis a été libéré dans la soirée.



Une fois touché, les effets de cette substance sont irréversibles et Doungo en a malheureusement payé les conséquences. Bien que les professionnels du CHU ne laissent planer aucun doute: il ne se réveillera pas, la famille garde malgré tout espoir tant que son décès n'est pas officiellement annoncé. Même si cette annonce a déjà débuté sur les réseaux sociaux...



Une enquête a été ouverte par le Parquet de Saint-Pierre a annoncé le Procureur de la République. Charline Bakowski