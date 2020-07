Un jeune homme vole le bas de laine de son gramoune

Le 17 juillet, un grand-père, confiant, exhibe fièrement son bas de laine sous les yeux ébahis de ses petit-fils de 19 et 26 ans. 4000 euros de monnaie sonnante et trébuchante, qu'il repose ensuite dans leur cache, l'heure étant venue de déjeuner.



Las! Le magot a disparu durant la pause déjeuner, le gramoune soupçonne immédiatement ses deux petits enfants, qui sont interrogés par les gendarmes lors d'une garde à vue, le lendemain du larcin. Le plus jeune, après quelques heures, avoue avoir caché les économies du grand-père chez sa mère. Il répondra de ses actes en fin d'année, rapporte le Quotidien en ses colonnes.