Un jeune homme succombe à deux coups de couteau

C'était censé être une soirée entre amis, autour d'un verre (ou plus). Mardi soir, à Bois d'Olive, la soirée dégénère en dispute généralisée, la plupart des convives rentre chez soi, sauf deux dalons, qui continuent de se disputer, sans qu'on en connaisse la raison. L'un des deux, âgé de 47 ans, assène deux coups de couteau au second, âgé de 27 ans, qui s'écroule.



L'agresseur tente de réanimer sa victime, appelle les secours, rien n'y fait: le jeune homme décède. Placé en garde à vue mardi soir tard, l'agresseur devrait être mis en examen pour homicide volontaire, et être présenté au juge d'instruction ce jeudi, rapporte le Quotidien en ses colonnes.