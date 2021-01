Un jeune homme passé à tabac à St-André, quatre suspects interpellés

Un jeune homme de 20 ans s’est fait violemment agresser par quatre individus vendredi soir, dans une cité du quartier Fayard, à Saint-André, rapporte la presse écrite.



Quatre suspects, trois garçons et une fille, âgés d'environ 18 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue ce mardi, précisent les journaux. Des "différends" auraient été évoqués. Les mis en cause pourraient être déférés ce mercredi.



La victime est toujours hospitalisée, mais ses jours ne sont désormais plus en danger.