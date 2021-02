Un jeune Réunionnais poignardé à mort en métropole

Erwan venait d’avoir 19 ans. Il a été mortellement frappé d’un coup de couteau dans la nuit de vendredi à samedi dernier dans la ville d’Angers. Jeune militaire dans une caserne à Bordeaux, le jeune homme était en permission ce jour-là. Une bagarre éclate entre une connaissance à lui et un autre individu. En voulant s’interposer, Erwan reçoit un coup de couteau qui s’avère mortel.



Sa famille tente de faire le nécessaire pour rapatrier sa dépouille alors que la caserne militaire à laquelle il était rattaché ne peut apporter sa contribution puisque le jeune homme était en permission lorsque le drame est survenu.



L’agresseur présumé a été placé en détention provisoire. L’ami qui accompagnait Erwan a été entendu par les enquêteurs pour comprendre l’enchaînement des faits puis laissé libre. L’enquête compte notamment s’appuyer sur les relevés des téléphones mobiles des protagonistes.



Erwan avait rejoint la métropole le 1er juin 2020. Il n’avait aucun membre de sa famille en métropole, ce qui rend les démarches de rapatriement encore plus complexes. Son frère, travaillant dans le milieu de le restauration dans l’hexagone, avait regagné La Réunion l'an dernier en raison des fermetures imposées par la situation sanitaire.



La famille du défunt est en ce moment aidée par la mairie de Saint-André qui tente d’enclencher les démarches et de voir comment pourra être organisée la collecte de fonds.



L’autopsie du jeune homme a eu lieu hier. La famille attend l’aval du procureur pour pouvoir procéder au rapatriement de la dépouille à La Réunion.