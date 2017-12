A la Une . Un jeune Portois grièvement blessé au cou par un rival

Un différend entre deux jeunes hommes a dégénéré ce matin au Port. Il est 9H lorsque deux Portois commencent par se bagarrer, en pleine rue, dans la cité SIDR avenue Monseigneur Roméro.



Les personnes présentes dans le chemin ne réagissent pas immédiatement, laissant les deux hommes régler leurs comptes à coups de poing. Mais les badauds comprennent que le différend est bien plus inquiétant qu’une simple empoignade lorsque le deuxième individu, celui qui semble-t-il a pris l'initiative d'aborder cette connaissance dans la rue, sort une lame.



Il lui taillade alors en plusieurs endroits du corps. Au cou, où la blessure est profonde. Mais également sur le flanc droit, où deux coups de couteau ont été donnés. Et enfin sur l’épaule droite.



Les blessures étaient profondes, relate une infirmière, la première à intervenir. Elle était venue donner des soins chez un particulier de l’immeuble faisant face à la scène de bagarre.



La victime était consciente à son départ en ambulance



Une deuxième infirmière se trouve dans le secteur. Elle prête main-forte. Les deux professionnelles vont au plus urgent : imprimer des points de compression sur les plaies pour tenter de réduire l’écoulement du sang.



Les urgentistes prennent ensuite le relais, alors que de plus en plus d’habitants viennent s’enquérir de l’état du blessé. Tout le monde se connaît dans le quartier.



Avant son évacuation vers l'hôpital, la victime était consciente. Son pronostic vital est désormais engagé. Le jeune homme a au moins 27 ans selon un ami du quartier.



Les deux bagarreurs s’étaient déjà embrouillés hier soir selon certains riverains, qui restent plus évasifs concernant la raison de la querelle. Le jeune homme qui a porté les coups de couteau a été interpellé.

