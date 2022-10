Mayotte Un jeune Mahorais de 26 ans tué lors d'une altercation en métropole

Mardi 4 octobre au soir, un groupe d'amis se trouvait au bord du cours d'eau qui traverse la ville de Sablé-sur-Sarthe. Une dispute mortelle aurait éclaté pour une part de pizza. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 06:56

Mardi 4 octobre, quelques jeunes Mahorais qui en avaient l'habitude se sont retrouvés au pied du château de la commune de Sablé-sur-Sarthe (72) pour partager un repas. Boissons et pizzas étaient au programme au bord du cours d'eau. Selon le parquet, une dispute aurait brutalement éclaté pour un motif qui semble à priori futile : une part de pizza.



L'altercation aurait dégénéré au point qu'un des protagonistes reparte chez lui se munir d'un arme à feu. Son rival de 26 ans a été mortellement touchée par ce tir.

Une enquête pour meurtre a été ouverte, indiquent nos confrères des Dernières nouvelles de Mayotte. Le tireur a été interpellé et placé en garde à vue avant son déferrement devant le procureur de la République et son placement en détention provisoire.



Les circonstances exactes de ce drame doivent être éclaircies. Un drame qui a profondément choqué les habitants de Sarthé-sur-Sarthe ainsi que la forte communauté mahoraise qui y réside.