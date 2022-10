A la Une .. Un jeune Franco-Comorien tué par balles à Marseille

​Nouvelle scène de fusillade dans la Cité phocéenne. Un jeune homme a perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche et deux autres ont été blessées. Ces dernières n'avaient sans doute rien à voir avec ce probable règlement de comptes. Par LG - Publié le Dimanche 2 Octobre 2022 à 15:24

La ville de Marseille n’en finit plus de compter les morts dans de très probables règlements de comptes sur fond de trafic de drogue.



Deux hommes à scooter ont ouvert le feu sur un individu qui se déplaçait à pied samedi soir peu après 23h30 dans le 3ème arrondissement.

Le jeune homme de 21 ans qui était visé a tenté de se réfugier dans un bar avenue Camille Pelletan dans le quartier populaire de la Villette mais il a été atteint au niveau du thorax. Il est décédé quelques instants après. La victime, Franco-Comorienne, était connue pour divers délits. Selon la communauté comorienne de Marseille, le jeune homme avait passé ses vacances aux Comores cet été.



Une 26ème personne abattue depuis le début de l'année



Deux autres personnes ont été blessées dans cette fusillade, la première au niveau de la fesse et une autre à un pied. Leurs jours ne sont pas en danger. Elles ont été touchées par des éclats. Selon les premiers éléments de l’enquête, elles seraient des victimes collatérales de cette chasse à l’homme.



Le bilan de cette fusillade aurait pu être encore plus lourd. Pas moins de seize douilles, qui pourraient être celles d’un fusil d’assaut de type Kalachnikov, ont été retrouvées sur la scène de crime.



Il s’agit du 26ème mort par balles dans les Bouches-du-Rhône depuis le début de l’année, comptabilise le journal régional La Provence. Si la méthode ressemble comme deux gouttes d’eau aux précédents faits divers, il est encore trop tôt pour dire s’il s’agit d’un énième règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants.



Les passagers du scooter sont toujours en fuite.