A la Une . Un jeune Français emprisonné au Maroc risque 116 ans de prison aux Etats-Unis pour cybercriminalité

Originaire d’Épinal (88), Sébastien Raoult, un jeune étudiant de 21 ans, est depuis le 1er juin incarcéré dans une prison au Maroc, soupçonné par la justice américaine d’avoir piraté certaines données informatiques. Son père se bat pour qu’il soit extradé vers la France. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 3 Août 2022 à 08:08

Fiché rouge par Interpol, un jeune Spinalien de 21 ans est emprisonné depuis deux mois dans la prison de Tiflet 2, à l’est de Rabat. Cet ancien étudiant en informatique à l’école Epitech à Nancy a arrêté ses études pour parcourir le monde. Le 1er juin dernier, arrivé au terme de son visa touristique de trois mois, il a été interpellé par les policiers marocains à la demande d'un procureur de l’État de Washington aux États-Unis.



Le vingtenaire est soupçonné par le FBI d’être l'un des membres importants du groupe de hackers prénommé "le ShinyHunter", des pirates informatiques criminels impliqués dans de nombreuses violations de données d’entreprises. Ces informations volées sont réputées pour être ensuite vendues sur le dark web.

Parmi les grandes entreprises victimes évoquées : Microsoft ou le géant coréen SocialShare. Il est poursuivi par la justice américaine, qui demande son extradition pour des faits « de fraude électronique », « vol d’identité grave » ou encore « complot en vue de commettre une fraude et abus électronique ».



Selon nos confrères de L’Obs , l’enquête du FBI aurait permis de relever des infractions commises à partir d’adresses IP françaises, mais aussi plus récemment marocaines. Toutes amèneraient à Sébastien Raoult. Les policiers américains auraient également à leur disposition des conversations du jeune homme sur des plateformes dans lesquelles il évoquerait lesdits piratages.

Le mis en cause nie tous les faits reprochés et demande à être jugé en France.



Son père, Paul, affirme que l'identité de son fils a été usurpée et se bat pour obtenir l'ouverture d'une enquête ainsi que son extradition vers la France où les faits reprochés sont censés s'être déroulés. Aux États-Unis, le jeune homme encourt une peine de 116 ans de prison contre cinq en France pour des faits similaires.



Ecroué dans une cellule avec sept autres codétenus, Sébastien Raoult attend la date de sa seconde audition au Maroc.