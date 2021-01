La grande Une Un jeu 100% péi arrive sur console !

Speed Intense Island, développé par Lionel Darié depuis quelques années, ne cesse de franchir des étapes. Le jeu qui représente La Réunion est maintenant disponible sur Xbox ! Il sera disponible sur PS4 et PS5 d'ici la mi-2021 ! Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 18 Janvier 2021 à 10:06 | Lu 2935 fois





Lionel Darié a souhaité mettre La Réunion en avant dans un jeu vidéo de course qui a été téléchargé plus de 100.000 fois sur Android, il est aussi disponible sur l'Apple Store.



Maintenant, "Speed Intense Island" passe à la vitesse supérieure et débarque sur les consoles de salon : la Xbox et la Xbox Series. Le créateur annonce aussi la venue du jeu sur le Playstation Store en milieu d'année.



En plus des décors réunionnais,



Un jeu réunionnais sur console



C'est un événement dans l'histoire du jeu vidéo à La Réunion. Une production locale était déjà arrivée sur les consoles de salon, grâce aux Fantasy Balls d'Arnaud Bru, aussi développeur de plusieurs applications mobiles.



Mais Lionel Darié, vient de mettre en ligne le premier jeu réunionnais qui met en scène notre île et ses paysages. Speed Intense Island " ne cesse de faire parler de lui depuis 2018. Le jeu vidéo d'abord développé sur mobile met en scène des courses automobiles sur les routes de La Réunion comme la Route du Littoral, le Port, le Chaudron, la Route du Volcan ou le circuit de la Jamaïque.Lionel Darié a souhaité mettre La Réunion en avant dans un jeu vidéo de course qui a été téléchargé plus de 100.000 fois sur Android, il est aussi disponible sur l'Apple Store.Maintenant, "Speed Intense Island" passe à la vitesse supérieure et débarque sur les consoles de salon : la Xbox et la Xbox Series. Le créateur annonce aussi la venue du jeu sur le Playstation Store en milieu d'année.En plus des décors réunionnais, Lionel Darié , attaché à son île, a tenu à y ajouter du contenu musical local. Une façon de promouvoir le maximum de facettes de la culture réunionnaise.C'est un événement dans l'histoire du jeu vidéo à La Réunion. Une production locale était déjà arrivée sur les consoles de salon, grâce aux Fantasy Balls d'Arnaud Bru, aussi développeur de plusieurs applications mobiles.Mais Lionel Darié, vient de mettre en ligne le premier jeu réunionnais qui met en scène notre île et ses paysages.





Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur