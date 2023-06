A la Une . Un itinéraire alternatif pour éviter les chutes de blocs sur le sentier Cap Noir

Il y a une fréquentation encore importante sur le sentier Cap Noir – Roche Verre bouteille, et ce malgré la fermeture officielle du sentier. Le risque de nouvelles chutes de blocs pouvant engendrer un accident grave étant très fort, l'ONF informe qu’il est possible de prendre un sentier alternatif qui offre des points de vue tout aussi remarquables. Par N.P - Publié le Mercredi 21 Juin 2023 à 14:38

Le communiqué :



Le belvédère du Cap Noir est fermé au public depuis le 21/03/2023 (arrêté préfectoral n° 2023-586).



Suite à un éboulement majeur survenu lundi 22/05/2023, cette fermeture au public va se poursuivre, probablement pour plusieurs mois, le temps de réaliser les études et travaux nécessaires à sa sécurisation .



Après une inspection visuelle minutieuse du massif du belvédère de Cap Noir, surplombant l'ancien kiosque, nous confirmons que le risque de nouvelles chutes de blocs est très fort.



Nous attirons l'attention sur le risque d'accident grave auquel s'expose toute personne franchissant les barrières bloquant l'accès au belvédère.



Il est possible d'accéder à deux points de vue aménagés tout aussi remarquables depuis la crête, en suivant le GR2 (voir carte ci-dessous):



Environ 10 minutes de marche pour le premier ;



Environ 35 minutes pour celui de Roche Verre Bouteille.



Merci de respecter l'interdiction en cours : soyez prudents, soyez patients !