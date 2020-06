Revenir à la Rubrique CASUD Un investissement de plus de 3 400 000 € pour le renouvellement en une fois de 30% de la flotte de véhicules Des véhicules modernes, sécurisés, accessibles aux PMR et permettant le transport de nombreux clients

Ce vendredi 5 juin, le Président Directeur Général de la SEMITTEL, Albert PERIANAYAGOM, mandataire du groupement d’entreprise NOVASUD a organisé une conférence de presse pour la mise en service de 20 véhicules neufs pour exploiter le réseau CARSUD et ainsi le moderniser. Cette conférence de presse s’est déroulée en présence d’André Thien-Ah-Koon, Président de la CASUD (qui regroupe les communes de L’Entre-Deux, Saint-Philippe, Saint-Joseph et Le Tampon) et des maires des communes membres.



Le réseau CARSUD joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne des habitants des quatre communes de la CASUD, il connaît une attractivité grandissante. Or ce succès incontestable se heurtait de plus en plus à la capacité des véhicules mis en ligne pour exploiter le réseau qui bien souvent devient insuffisante.





Pour remédier durablement à cette difficulté et donner un nouvel élan au réseau, la CASUD a décidé d’augmenter la capacité d’emport du réseau et acquérant 20 véhicules neufs.Financés sur fonds propres, cette acquisition représente un investissement de la CASUD au bénéfice de ses administrés de 3 400 000 d’euros.





Ces véhicules de marque ISUZU arrivés à la Réunion au mois de mai dernier seront mis en service par NOVASUD le 15 juin 2020.Ce sont ainsi 800 places nouvelles qui seront offertes sur le réseau.



Cette capacité nouvelle prend un relief tout particulier dans la période que nous traversons alors que les transports en commun doivent respecter les règles de distanciation physique. En effet ces véhicules plus capacitaires que ceux utilisés jusqu’à présent permettront tout en protégeant les clients de véhiculer plus de personnes par voyage.



Avec ces véhicules, CARSUD espère retrouver au plus vite tous ses clients et pour à nouveau répondre à l’ensemble de leur besoin de mobilité.







