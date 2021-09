A la Une . Un influenceur détourne 5 millions d'euros d'aides Covid grâce aux réseaux sociaux

Un influenceur français installé à Dubaï soupçonné d'avoir détourné des aides Covid a été rattrapé par son train de vie délirant affiché sur les réseaux sociaux. Paul A. recrutait des auto-entrepreneurs candidats à la fraude à la solidarité nationale et se versait une commission sur les fonds détournés. Il est sous les verrous de Fresnes. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 14:35

Qui aime le Covid ? Personne excepté Paul A. qui a réussi, grâce à un savant stratagème, à arnaquer l'Etat en détournant des sommes astronomiques des aides Covid.



« On t’aime le Covid-19 », a publié le parisien de 24 ans tout en félicitant ses clients sollicités pour poster des images d’eux en train de dilapider l’argent du fonds de solidarité (FDS). Et pour en convaincre d'autres.



Pour mémoire, le FDS est un dispositif mis en place en urgence au moment de la première vague de Covid, en mars 2020, afin de soutenir les entreprises durement touchées par les restrictions dues à la crise sanitaire. Mais certains montants ont alerté le fisc à l'instar de ces 16 000 euros récoltés par un livreur Uber qui officiait dans les Yvelines, racontent nos confrères de la presse hexagonale.



Or, cette profession n'étant pas éligible aux aides, l'auto-entrepeneur s'était inscrit dans une autre catégorie, celles du spectacle et des arts vivants. Souhaitant obtenir des explications, l'individu avait été reçu par les services des impôts. L'homme avait raconté que l'entourloupe lui avait été soufflée par un influenceur rencontré sur les réseaux sociaux en échange d'une commission.



Let's go for the show



Une enquête avait été ouverte, confiée aux policiers de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), qui avaient rapidement mis la main sur "PA7", l'influenceur au physique irréprochable et aux 60 000 abonnés. « Les aides Covid, 4 500 euros à prendre en 48 heures (...). Tu envoies un message sur WhatsApp, on répond à tes questions, on monte ton dossier. C’est carré. Let’s go for the show », promettait Paul A. dans ses publications.



Petit à petit, l'escroquerie a pris de plus en plus d'ampleur. Ce dernier récupérait les codes d'accès au site des déclarations fiscales en ligne pour ses clients et faisait les demandes au Fonds de solidarité en leur nom. Il prenait soin de gonfler les revenus 2019 pour faire croire à une perte en 2020 et inscrivait les auto-entrepreneurs dans des catégories au gré de l'évolution des aides en fonction des secteurs d'activité touchés par la crise. 30 à 50% des aides récoltées devaient lui être reversées. Pendant que ses gains étaient blanchis via un système de société écran, le vingtenaire expatrié à Dubaï abreuvait régulièrement ses comptes avec les images de sa réussite financière.



Pas discret pour un sou



657 auto-entrepreneurs auraient bénéficié des services du Dubaïote d'adoption (et devront rembourser) qui aurait réussi à faire débloquer 5 800 000 euros d'aides parties en fumée. Les enquêteurs estiment que ce chiffre ne reflète pas la réalité et les investigations se poursuivent.



Fin août, Paul A. a été extradé de Dubaï pour être conduit dans le cabinet d'un juge d'instruction parisien. Il a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et blanchiment. Changement de décor pour lui et l'un de ses complices qui se trouvent actuellement en détention provisoire entre les murs de la prison de Fresnes.



Dernier pied de nez du jeune égocentrique, une publication dans sa bio sur Snapchat avant d'être incarcéré: « actuellement en prison » avec un smiley de vautour.





Publicité Publicité