La grande Une Un incendie se déclare à Pierrefonds, une fusée de détresse à l'origine

Un feu s’est déclaré dans la déchèterie de Pierrefonds ce lundi. Les flammes se sont déclarées dans la plateforme de tri des encombrants. Une fusée de détresse pourrait être à l’origine de l’incendie.

Par GD / PB - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 15:49

Un incendie s’est déclaré dans la déchèterie de Pierrefonds aux alentours de midi. Le feu a pris dans la plateforme de tri des encombrants où sont triés les encombrants collectés en porte à porte. L’endroit situé à proximité de centre de stockage des déchets, mais celui-ci n’a pas été touché.



La direction d’Ileva pense que la cause du sinistre pourrait être une fusée de détresse dans les encombrants. Les équipes de l’installation sont parvenues à contenir les flammes jusqu’à l’arrivée des pompiers. Ces derniers sont parvenus à maîtriser le feu.



Toujours selon la direction d’Ileva, il n’y a pas de gros dégâts. Les activités du site reprendront dès demain.





Les interventions sont souvent difficiles en raison de la composition des lieux. Les flammes se déplacent sous les déchets, attisés par les alizés en cette période.



Les habitants du quartier, et même au-delà, sont souvent confrontés aux fumées lors de ces épisodes. Souvenons-nous que les feux sont fréquents dans la déchèterie. Déjà en décembre 2020, un important incendie avait brûlé 1500 m2 de déchets. En mars 2012, c'est plus de 5000 m2 qui étaient partis en fumée Les interventions sont souvent difficiles en raison de la composition des lieux. Les flammes se déplacent sous les déchets, attisés par les alizés en cette période.