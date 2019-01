Un incendie, ravage le Grand Brûlé : "On dirait que le volcan est en éruption"

Un incendie ravage le Grand Brûlé depuis dimanche, détruisant plusieurs hectares de végétation.Alors que les pompiers l'annonçaient comme maîtrisé hier , des spectateurs qui se trouvaient à Sainte-Rose ont eu la surprise ce soir de constater qu'il avait retrouvé force et vigueur.A tel point que selon Alain Bertil, l'auteur de ces photos et par ailleurs grand spécialiste du volcan, "on dirait que le volcan est en éruption"...