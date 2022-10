La grande Une Un incendie dans le secteur du collège à la Montagne

Selon nos informations, un incendie s’est déclaré à la Montagne, dans le secteur du Colorado. Une fumée noire épaisse se dégage au niveau du collège et du chemin De Cotte. Le vent complique la situation Par NP - Publié le Dimanche 9 Octobre 2022 à 15:37

Un incendie s’est déclaré ce dimanche après-midi à la Montagne. Les pompiers et policiers arrivent au fur et à mesure sur place. Selon une habitante du secteur, la fumée est noire et épaisse et proviendrait du secteur du collège et du chemin De Cotte, en dessous du parc du Colorado.



Toujours selon la même riveraine, un incendie s’était déclaré au même endroit il y a quelques années. Il lui avait été demandé de quitter sa maison, ce qu’elle avait refusé. Elle craint donc de revivre le même épisode.