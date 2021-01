A la Une . Un incendie à St-Leu fait un brûlé grave, 3 habitations détruites

Un important incendie s’est déclaré cette nuit à Saint-Leu. Le feu s’est propagé dans trois habitations et à fait un brûlé grave et a intoxiqué deux enfants. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 07:57 | Lu 2061 fois

Nuit difficile à Saint-Leu. Une habitation à l’entrée de la ville a pris feu pour une raison encore inconnue avant de se propager dans deux autres habitations. Tous autres ont été touchés dans une moindre mesure. Un homme d’une quarantaine d’années a été gravement brûlé et transporté au CHU Sud. Deux enfants de 8 et 15 ans ont également été intoxiqués par la fumée.



Le sinistre a nécessité l’intervention d’une trentaine de pompiers et de 5 camions.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur